Lenda da MotoGP não resiste a ferimentos e morre aos 70 anos

O motociclismo perdeu uma importante figura da modalidade nesta quinta-feira. A MotoGP confirmou o falecimento do espanhol Angel Nieto, dono de 13 títulos mundiais, aos 70 anos.





Angel Nieto é um grande nome do Moto GP. Foto: Getty Imagens



No último dia 26, Nieto sofreu um grave acidente enquanto dirigia seu quadriciclo em Ibiza, na Espanha. Com graves lesões na cabeça, o ex-piloto foi internado e estava em estado grave, mas não conseguiu sobreviver aos ferimentos e seu falecimento foi decretado.



Nieto tem 90 vitórias e 13 títulos no Mundial de Motovelocidade, sendo uma das principais lendas da categoria. Nesta quinta, o tricampeão Marc Márquez havia mandado uma mensagem de apoio ao compatriota, que não conseguiu se recuperar do acidente. A MotoGP prestou suas condolências após a confirmação da morte do ex-piloto.

"A comunidade da MotoGP estende suas mais profundas condolências à família e aos amigos Nieto. Nos despedimos de um verdadeiro gigante da história do motociclismo, que fará muita falta", diz o comunicado oficial da MotoGP.

Terra