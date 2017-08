Legado olímpico de BH, Centro Esportivo da UFMG pode fechar as portas

Um dos maiores legados esportivos olímpicos de Minas Gerais e do Brasil, o Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG está ameaçado de extinção por causa da falta de apoio do Governo Federal. O convênio com a Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, órgão do Ministério do Esporte, termina em setembro e se não for renovado paralisará todas as atividades, pois a universidade não tem como arcar com os custos de técnicos, preparadores físicos, monitores e bolsistas. A interrupção do convênio também atingiria quatro faculdades da UFMG (educação física, fisioterapia e terapia ocupacional; psicologia; nutrição; e medicina), que desenvolvem ali atividades do curso.



Pista do CTE, recebeu os integrantes do atletismo britânico no ano passado, hoje abriga iniciantes que sonham em brilhar. Foto: Juarez Rodrigues/EM/ Da Press



Com equipamentos de primeira linha, o CTE desenvolve um trabalho único, de detecção de talentos no atletismo, natação, judô e tae-kwon-do. Inaugurado há quatro anos e meio, custou R$ 60 milhões e foi escolhido pela delegação britânica para preparação para os Jogos do Rio. Neste ano, voltou a receber atletas ingleses e abriu suas portas para os poloneses.

Ele era um antigo sonho da Escola de Educação Física, especialmente dos professores Leszek Antoni Szmuchrowski – hoje o coordenador de atletismo da escola e supervisor do projeto de detecção e formação de atletas de atletismo – e Emerson Silami Garcia. A ideia inicial era focar o atletismo. No entanto, o projeto despertou interesse da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), abrindo as portas da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento, o que permitiu a liberação, por parte do Governo Federal, de R$ 1,7 milhão por ano. Esse valor banca toda a estrutura.

“Atuar na formação no atletismo é, em primeiro lugar, resgatar uma modalidade que estava extinta no estado, as provas de pista e de campo. Além disso, permitiu divulgar Minas Gerais no Brasil e no mundo”, diz Leszek. Ele lembra que a chegada dos estrangeiros, em especial dos britânicos, ajudou a impulsionar o projeto, que está inacabado – falta a construção do ginásio de lutas, e por isso o judô e o tae-kwon-do ocorrem de forma improvisada, em um tatame colocado no saguão do ginásio. “O que eles cobravam, a gente providenciava. Até o príncipe Harry se envolveu. As dicas deles foram fundamentais para a implantação do CTE.”

