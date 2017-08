Leandrinho, do Botafogo, cumpre promessa e presenteia torcedor com chuteira

O meia Leandrinho, que entrou no segundo tempo da vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Sport, nesta segunda-feira, cumpriu a promessa e presenteou um torcedor do Botafogo com um par de chuteiras após a partida.

“Como prometido, meu presente para @fala_gb que veio assistir a vitória do fogão! Deus te abençoe meu parceiro, tamo junto”, escreveu Leandrinho na legenda da imagem postada nas redes sociais.



Jogador entregou o presente pessoalmente ao torcedor. Foto: Reprodução/Twitter

Relembre a história

Tudo começou quando o jovem alvinegro comentou uma foto em que Leandrinho aparecia com a sua nova chuteira. “Muito linda, meu camisa 10! Pena que nós que somos da favela não temos condições de comprar uma dessas”, postou o seguidor.

Tocado com a mensagem, Leandrinho respondeu de bate pronto: “Me responde na direct! Vou te dar uma de presente”. O torcedor, é claro, foi ao delírio: “Estou indo correndo te responder (...) Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos!”.



Post do twitter do jogador

Extra