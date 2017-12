Kubica admite limitações por causa de acidente em 2010

Favorito a assumir a vaga da Williams deixada por Felipe Massa, o piloto Robert Kubica declarou que tem limitações por conta do gravíssimo acidente que sofreu em 2010. O polonês informou que pilota "90% igual antes".

"Honestamente, eu tenho muito mais limitações no meu dia a dia", disse Kubica à "Autosport". "Eu não sou o mesmo piloto da Fórmula 1 do passado. Minhas limitações são muito muito menores do que parece".



Após grave acidente em rali na Itália, Kubica é o possível substituto de Felipe Massa. Foto: Reprodução/GettyImagens



"Noventa por cento do que eu dirijo é exatamente o mesmo em comparação aos velhos tempos", disse.

Kubica tem participado de treinos da Williams já projetando a temporada de 2018. O polonês destacou que não haverá problemas em competir sete anos depois de sua última aparição na principal categoria do automobilismo.

"Eu aprendi a viver dessa forma, como pilotar um F-1 com elas [limitações]. No fim, eu fiquei muito surpreso com os resultados que eu alcancei", completou.

Massa

Em entrevista recente para a "GP Gazette", há um mês, Felipe Massa disse ter dúvidas sobre a capacidade de o polonês voltar a guiar na Fórmula 1 e citou que o então adversário por uma vaga na Williams estaria guiando com uma mão, o que foi negado por Kubica.

"Há quem diga que eu estou dirigindo com uma mão, mas não estou dirigindo com uma mão", disse Kubica, em entrevista publicada recentemente pelo site "Motorsport", sem citar diretamente o brasileiro.

"Eu acho impossível dirigir um carro de Fórmula 1 com uma mão. Mas eu tenho algumas limitações, de modo que meu corpo usou algumas compensações, o que não é errado. Nós somos seres humanos e nossos cérebros são usados para ajudar nossos corpos a superar as deficiências. Esta é a vida diária normal", completou.

Folhapress