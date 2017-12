Kevin Durant é expulso, mas Warriors dominam o Magic e vencem fora de casa

Parece que o clima não anda bom entre astros da NBA e árbitros. Nesta sexta-feira, pela terceira vez na semana, um grande jogador acabou expulso por reclamação. Em um jogo controlado pelos Warriors contra o Magic, Kevin Durant se irritou com a não marcação de suposta falta no último período, xingou e acabou indo mais cedo para os vestiários. A ausência do craque não fez falta para os atuais campeões, que foram dominantes em toda a partida e venceram em Orlando por 133 a 112.

Na terça-feira, LeBron James foi expulso pela primeira vez na carreira por atrito com um árbitro. No dia seguinte, foi a vez de Anthony Davis se desentender com juíz e também ser ejetado pela primeira vez na NBA. Para Kevin Durant, não chega a ser novidade: nesta temporada, o astro dos Warriors já tinha sido expulso uma vez, ao lado de Stephen Curry.



Domínio total dos Warriors

o curioso é que Kevin Durant não parecia ter motivos para ficar de cabeça quente nesta sexta. Jogando fácil, o Golden State não teve muito trabalho para controlar o Magic, abrir boa vantagem e ter a partida nas mãos desde o início. Foram 41 pontos anotados no primeiro quarto e 78 ao fim do segundo período - ambas, melhores marcas dos Warriors na temporada. A diferença chegou a 18 no meio do terceiro quarto e, daí para a frente, os visitantes apenas controlaram o relógio para garantirem mais uma vitória.



Curry sobe degrau no ranking de 3pts

No ritmo das últimas temporadas, é uma questão de tempo para Stephen Curry alcançar o topo da lista de jogadores com mais cestas de três na história da NBA. Nesta sexta-feira, o astro do Golden State converteu mais três chutes de longa distância e escalou mais um degrau no ranking. Com 1.990 cestas de três, Curry alcançou a oitava colocação na lista, deixando para trás Jason Kidd (1.988). O recordista e Ray Allen, com 2.973.



Números do jogo

Com eficiente jogo coletivo, o Golden State teve nada menos que 46 assistências na partida, com Stephen Curry e Draymond Green alcançando 10 cada. Foi a segunda melhor marca da história da franquia, que é de 47, conseguida no ano passado. Por outro lado, foram 28 turnovers cometidos pelo ataque dos Warriors. Klay Thompson foi o cestinha do time, com 27 pontos, seguido de Durant (25) e Curry (23). No Magic, grande partida de Aaron Gordon, com 29 pontos.

Campanhas

Magic: 9v, 14d (11º do Leste)

Warriors: 17v, 6d (2º do Oeste)

Próximos jogos

Magic: contra os Knicks, domingo (03/12), em Nova York

Warriors: contra o Heat, domingo (03/12), em Orlando

SporTV