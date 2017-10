Kaká diz que está próximo de encerrar a carreira como jogador

O meia Kaká, campeão do mundo em 2002 pela seleção brasileira, está perto de encerrar sua carreira. Em entrevista ao Esporte Espetacular, o jogador admitiu que o fim está próximo. O brasileiro joga no Orlando City (Foto: Divulgação)

"O corpo começa sentir. Não é mais tanto prazer. Tem a parte de ser trabalho, profissão. Moleque joga hoje e amanhã de novo. Estou com 35, demora mais para recuperar. Vai sentindo que está chegando a hora", disse Kaká.

Depois de pendurar as chuteiras, o jogador deverá parar pelo menos por um ano, antes de decidir o que fará da carreira. Ser técnico é uma opção, mas, se esse for o caminho, ele quer tempo antes de começar em um time profissional.

"Do Zidane é boa ideia, parou, deu um tempo, viu se era o que gostava. Estudou, fez curso, começou nas categorias de base. Tem uma ideia, mas calma. Resultado do Rogério, até do Seedorf que foi meu treinador por seis meses, parar e virar treinador, tem os riscos mas pode ser que haja benefício. Não é o que escolheria", finalizou.

Kaká tem contrato com o Orlando City até o final desta temporada.

Folhapress