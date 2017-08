Jornal fala em desconforto de Neymar no Barça; diretor descarta venda

O jornal catalão "Sport" noticia em sua edição desta segunda-feira uma suposta insatisfação de Neymar dentro do Barcelona. Segundo a publicação que cobre o dia a dia do clube, um grupo de pessoas próximas do craque insiste que seria o momento adequado de deixar a equipe em busca de maior protagonismo e que lá ele apenas faria sombra a Lionel Messi.

A notícia foi publicada com destaque pelo jornal catalão e repercutiu na coletiva do novo técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, e do secretário-técnico do clube, Robert Fernández. Questionado se poderia imaginar o Barça sem Neymar, o dirigente foi direto.

- Isso não vai acontecer - disse Robert Fernández.



Luis Suárez, Neymar e Messi no treino do Barcelona nesta segunda: clima de descontração (Foto: Reuters)



Tecnicamente falando, o novo comandante da equipe já pensa em como vai encaixar Neymar da melhor forma no ataque.

- Ele tem muitas chances de jogar em várias posições. Ele joga bem pela ponta esquerda aqui. No Brasil, atua diferente. Verei em qual posição escalá-lo.

Alvo nas últimas janelas de Manchester City, United, PSG e Real Madrid, Neymar renovou recentemente seu contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021. Segundo o "Sport", a multa rescisória subiu para € 200 milhões (R$ 730 milhões) nesta janela de transferências. Mas ela vai aumentar ano a ano até chegar a € 250 milhões (R$ 911,5 milhões) nas últimas três temporadas do novo vínculo.



Globo Esporte