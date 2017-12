Jornal escolhe Messi como o melhor do ano; CR7 é 2º e Neymar, 3º

Em ranking dos 100 melhores jogadores de futebol do ano elaborado pelo jornal inglês "The Guardian", Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do ano. Enquanto isso, o vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo ficou com a segunda posição da publicação britânica. O brasileiro Neymar foi o terceiro colocado.

Gabriel Jesus, do Manchester City, ficou na 39ª colocação. Enquanto que Marcelo, do Real Madrid, é o 19º.

Além deles, Philippe Coutinho (Liverpool) aparece na 24ª posição, Casemiro (Real Madrid) é o 28º colocado e Daniel Alves é o 26º. Na primeira parcial divulgada, o brasileiro Thiago Silva ficou na 76ª posição, enquanto seu compatriota David Luiz ficou em 83º.

Na lista da publicação britânica, o brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa também aparece na segunda parcial com a 68ª colocação.

Veja os melhores jogadores do ano segundo o Guardian:

1º: Lionel Messi - Barcelona

2º: Cristiano Ronaldo - Real Madrid

3º: Neymar - Paris Saint-Germain

4º: Kevin De Bruyne - Manchester City

5º: Harru Kane - Tottenham Hotspur

6º: Luka Modric - Real Madrid

7º: Robert Lewandowski - Bayern de Munique

8º: Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

9º: Toni Kroos - Real Madrid

10º: Eden Hazard - Chelsea

11º: Sergio Ramos - Real Madrid

12º: Isco - Real Madrid

13º: Edinson Cavani - Paris Saint-Germain

14º: Paulo Dybala - Juventus

15º: Luis Suárez - Barcelona

16º: Gianluigi Buffon - Juventus

17º: N'Golo Kanté - Chelsea

18º: Antoine Griezmann - Atlético de Madri

19º: Marcelo - Real Madrid

20º: Sergio Aguero - Manchester City

21º Pierre-Emerick Aubameyang - Borussia Dortmund

22º: Mohamed Salah - Liverpool

23º: David de Gea - Manchester United

24º: Philippe Coutinho - Liverpool

25º: Christian Eriksen - Tottenham

26º: Dani Alves - Paris Saint-Germain

27º: Dries Mertens - Napoli

28º: Casemiro - Real Madrid

29º: Andrés Iniesta - Barcelona

30º: Paul Pogba - Manchester United

31º: Dele Alli - Tottenham

32º: Alexis Sánchez - Arsenal

33º: Mauro Icardi - Internazionale

34º: Gonzalo Higuaín - Juventus

35º: Jan Oblak - Atlético de Madri

36º: Sadio Mané - Liverpool

37º: Romelu Lukaku - Manchester United

38º: David Silva - Manchester City

39º: Gabriel Jesus - Manchester City

40º: Manuel Neuer - Bayern de Munique

41º: Radamel Falcao - Monaco

42º: Marco Asensio - Real Madrid

43º: Edin Dzeko - Roma

44º: Lorenzo Insigne - Napoli

45º: Leonardo Bonucci - Milan

46º: Sergio Busquets - Barcelona

47º: Alvaro Morata - Chelsea

48º: Marco Verratti - Paris Saint-Germain

49º: Thiago Alcântara - Bayern de Munique

50º: Gareth Bale - Real Madrid

51º: Karim Benzema - Real Madrid

52º: César Azpilicueta - Chelsea

53º: Naby Keita - Leipzig

54º: Timo Werner - Leipzig

55º: Marc-André Ter Stegen - Barcelona

56º: Giorgio Chiellini - Juventus

57º: Ivan Rakitic - Barcelona

58º: Gerard Piqué - Barcelona

59º: Ousmane Dembelé - Barcelona

60º: Zlatan Ibrahimovic - Manchester United

61º: Leroy Sané - Manchester City

62º: Raheem Sterling - Manchester City

63º: Diego Godín - Atlético de Madri

64º: Joshua Kimmich - Bayern de Munique

65º Thibaut Courtois - Chelsea

66º: Arturo Vidal - Bayern de Munique

67º: Mesut Özil - Arsenal

68º: Diego Costa - Atlético de Madri

69º: Emil Forsberg - Leipzig

70º: Mats Hummels - Bayern de Munique

71º: Ciro Immobile - Lazio

72º: Radja Naingoolan - Roma

73º: Samuel Umtiti - Barcelona

74º: Nemanja Matic - Manchester United

75º: Marcus Rashford - Manchester United

76º: Thiago Silva - Paris Saint-Germain

77º: Christian Pulisic - Borussia Dortmund

78º: Keylor Navas - Real Madrid

79º: Arjen Robben - Bayern de Munique

80º: Saúl Ñíguez - Atlético de Madrid

81º: Hugo Lloris - Tottenham

82º: Toby Alderweireld - Tottenham

83º: David Luiz - Chelsea

84º: Bernardo Silva - Manchester City

85º: Miralem Pjanic - Juventus

86º: Dani Carvajal - Real Madrid

87º: Thomas Lemar - Monaco

88º: Koke - Atlético de Madrid

89º: Jordi Alva - Barcelona

90º: Alex Sandro - Juventus

91º: Fabinho - Monaco

92º: Henrikh Mkhitaryan - Manchester United

93º: Cesc Fàbregas - Chelsea

94º: David Alaba - Bayern de Munique

95º: Raphael Varane - Real Madrid

96º: Jamie Vardy - Leicester City

97º: Benjamin Mendy - Manchester City

98º: Mario Mandzukic - Juventus

99º: Adrien Rabiot - Paris Saint-Germain

100º: Ángel di María - Paris Saint-Germain

Especiais

Cenas de São Paulo

Cenas de São Paulo

Natureza

Natureza

Aniversário São Paulo

Aniversário São Paulo

Acervo Última Hora

Acervo Última Hora

Retratos

Retratos

Belmonte

Belmonte

Especial Parceiros

Especial Parceiros

Rock in Rio

Rock in Rio

Um mundo de muros

Um mundo de muros

Vistas Aéreas

Vistas Aéreas

Carnaval

Carnaval

Especial Água

Especial Água

Masp 70 anos

Masp 70 anos

Diretas Já

Diretas Já

São Paulo antiga

São Paulo antiga

Folhapress