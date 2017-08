Jornal diz que despedida de Neymar do Barcelona foi ‘muito fria e fugaz’

A forma como Neymar saiu do Barcelona para assinar com o Paris Saint-Germain deixou os jogadores do Barça incomodados. A despedida do craque brasileiro no vestiário do time catalão foi “muito fria e fugaz”, segundo relata o jornalista Javier Miguel, do jornal “Sport”. Conforme a publicação, “não houve nem aplausos, nem ovação, nem lágrimas e nem nada”. O ex-camisa 11 fez um discurso rápido e cumprimentou cada um dos ex-companheiros antes de viajar para Portugal e fazer exames médicos.

“Uma testemunha que estava lá no momento em que Neymar foi para o vestiário, para pegar os pertences de seu armário, e dizer adeus aos companheiros, classificou a despedida como simples, 'muito fria e fugaz'. Em pouco mais de dez minutos ele se despediu, para mostrar o quão fugaz e até estranha foi a situação. Antes de se despedir dos seus companheiros, com quem compartilhou quatro anos de muitas glórias e algumas falhas, ele se reuniu com Ernesto Valverde em seu escritório profissional na Ciutat Esportiva. Ele não argumentou muito sobre sua escolha, explicou em tom sereno e tranquilo ao treinador que precisava de uma autorização para fechar sua transferência para o PSG. Se despediram com um aperto de mãos”, relata o jornalista.

O “Sport” ainda dá mais detalhes dos dez minutos que Neymar permaneceu no CT para falar com os amigos. Apenas alguns jogadores ficaram surpresos com a saída do brasileiro, porque ele já havia conversado com os mais chegados sobre a sua decisão e estava irrevogável. Essa informação se espalhou como fogo lá dentro.

“Em pouco mais de 30 segundos, ele tirou o peso das costas. Fez um discurso em tom baixo e, basicamente, de agradecimento, onde destacou os anos que aproveitou com a equipe, assegurando que seguirá levando o clube no seu coração. A partir dali, um por um dos atletas abraçou Neymar. Evidentemente que os abraços mais efusivos foram partilhados com aqueles que compartilharam os momentos mais difíceis com ele nos últimos dias, como Gerard Pique, sua verdadeira alma gêmea e conselheiro, que chegou a brincar sobre o seu futuro. Messi e Luis Suárez também foram muito efusivos em suas despedidas, bem como jogadores como Umtiti, Alba e Aleix Vidal. Já com os brasileiros Douglas e Rafinha, ele fez uma despedida a parte, porque eles são do seu círculo íntimo do jogador”, descreve a publicação.

Neymar é esperado para desembarcar em Paris, na França, na tarde desta quinta-feira, após passar por exames médicos em Portugal. A apresentação oficial no Paris Saint-Germain, porém, só acontecerá na sexta-feira, com a presença do atleta perante a torcida no próximo sábado. É o que informa o jornal espanhol “Marca”.

Na manhã desta quinta-feira, os advogados do jogador depositaram a multa de 222 milhões de euros (cerca de R$ 821 milhões) de seu contrato na conta da Liga Espanhola. No entanto, a entidade rejeito o pagamento, que deveria ser repassado ao Barcelona.

O valor de 222 milhões de euros colocará Neymar como o jogador mais caro da história do futebol. Bem acima do volante francês Paul Pogba, que no ano passado trocou a Juventus pelo Manchester United por pouco mais de 100 milhões de euros.

Lembrando que Neymar receberá de salário, por temporada, 30 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões) em cinco anos de contrato. Esse valor livre de impostos.

Na manhã desta quarta-feira, Neymar não treinou no Barcelona. Apenas se despediu dos companheiros e partiu. Nas redes sociais, Messi e outros jogadores se despediram do brasileiro, que agradeceu.

No PSG, a tendência é que ele vista a camisa 10, que estava com o argentino Javier Pastore. Em Barcelona, a revolta é grande dos torcedores com Ney.

