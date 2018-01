Jornal aponta Neymar como maior personalidade do futebol francês

Um dos mais tradicionais jornais franceses, o L'Equipe divulgou nesta terça-feira uma lista com as 30 maiores personalidades que ajudam a formar o futebol francês. Contando com jogadores, treinadores, dirigentes e jornalistas, a lista é encabeçada por um brasileiro. Principal jogador do Paris Saint-Germain, Neymar ficou à frente de nomes como Zinedine Zidane e Kylian Mbappé.



Neymar jogando pelo Paris Saint-Germain (Foto: C.Gavelle/PSG)

Para justificar a escolha do atacante brasileiro de 25 anos como maior influenciador do futebol francês, o jornal cita a contratação feita na última janela como um presente e faz um paralelo do craque do PSG como um dos maiores nomes de outro esporte.

"Ao receber um dos três melhores jogadores do mundo no auge de sua carreira, o clube da capital ofereceu à Ligue 1 um presente inestimável. Uma estrela líder, de acordo com o que é exigido de alguém desse porte atualmente: uma combinação ideal de talento e notoriedade. Neymar na Ligue 1 é um LeBron James", escreveu o jornal.

Atleta mais caro da história, custando 222 milhões de euros (718 milhões de reais pela cotação atual) aos cofres do clube francês, Neymar chegou como o principal protagonista da equipe e não vem decepcionando, já que em apenas 22 jogos já possui 18 gols marcados.

Terra