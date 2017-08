Jornais franceses divergem sobre suposto interesse do PSG em Neymar

Os rumores sobre uma possível negociação de Neymar com o Paris Saint-Germain são a cada dia mais fortes na imprensa espanhola. Na França, porém, os jornais divergem sobre a transferência. O Le Parisien diz que o PSG tem o direito de acreditar, mas o L’Équipe não vê o mesmo interesse do clube francês no craque brasileiro.

O L’Équipe começa lembrando o que já foi publicado na Espanha, com o Sport revelando uma possível insatisfação de Neymar por estar na sombra de Messi, o AS falando de uma reunião que aconteceria entre o presidente do PSG e o pai do atacante, e o Marca publicando que o time de Paris estaria disposto a pagar a multa rescisória. No entanto, o jornal francês afirma que o Paris Saint-Germain está “escaldado” após a negociação da temporada passada, quando o clube se sentiu usado pelo brasileiro para conseguir sua renovação com o Barcelona.

- Não vamos refazer o Neymar show, ele tem uma cláusula enorme, tem que ser realista – teria dito uma pessoa ligada ao clube francês.



Neymar, durante treino na pré-temporada do Barcelona (Foto: REUTERS/Albert Gea)



O Le Parisien lembra que o PSG busca Neymar há algum tempo, mas que, apesar das frustrações anteriores, agora tem motivo para crer em um final feliz. Além da insatisfação no Barça, a publicação francesa acredita que a presença de Daniel Alves no elenco e o interesse do Barcelona em Verratti podem ajudar na negociação. Além disso, o Paris Saint-Germain teria previsto gastar € 220 milhões nesta janela de transferência, valor próximo ao da multa rescisória do brasileiro.

De olho em Alexis Sánchez

Uma outra negociação do PSG pode interferir no interesse por Neymar. Os dois jornais publicam (o L'Équipe coloca na capa) que o time parisiense segue de olho em Alexis Sánchez, do Arsenal. O chileno afirmou que deseja disputar a Liga dos Campeões, o Arsenal não quer vendê-lo para outro clube inglês (o Manchester City era o principal interessado), e o Bayern de Munique já declarou que não será o destino do atacante.

