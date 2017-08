Jogador se recupera de tumor no cérebro e retorna ao futsal

Neto está de volta às quadras. Afastado do futsal desde janeiro em decorrência de um tumor no cérebro, o fixo de 35 anos foi anunciado na tarde desta quarta-feira como reforço do Magnus Futsal para a sequência da Liga Nacional.

Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2012, quando marcou o gol do título contra a Espanha e foi eleito o melhor jogador da competição, Neto foi submetido à cirurgias para retirada do tumor no cérebro e também de um nódulo no pulmão. No entanto, segundo publicado pela equipe de Sorocaba (SP), Neto já reúne condições médicas e físicas para atuar.



“É uma felicidade muito grande poder voltar a jogar. Eu já tinha a liberação médica há cerca de 70 dias, então me sinto feliz em poder retornar ao futsal”, disse o fixo, que será companheiro do craque Falcão, principal jogador do futsal brasileiro na atualidade, no Magnus Futsal.

Após o anúncio oficial, Neto será apresentado à torcida no dia 3 de agosto, às 16h30 (de Brasília), na Arena Sorocaba. Provável titular do time, o atleta usará a camisa 4. Atualmente, o Magnus Futsal aparece na segunda colocação da Liga Nacional, com os mesmos 23 pontos do líder Joinville, que tem um jogo a menos.

