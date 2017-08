Joanna Maranhão bate recorde dos 200m medley no José Finkel

Nesta quarta-feira foi disputado o segundo dia do Troféu José Finkel, que está sendo realizado em Santos. O destaque foi Joanna Maranhão, que venceu com folga os 200m medley e ainda estabeleceu o novo recorde da prova na competição.

Com o tempo de 2min11s79, Joanna agora detém a melhor marca dos 200m medley na história do José Finkel, vencendo a prova com sobra. A segunda colocação ficou com Virgínia Bardach, com 2min16s46, enquanto Gabrielle Roncatto ficou em terceiro, com 2min16s58.

Outro destaque do dia foi Poliana Okimoto. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro venceu os 1500m livre, com o tempo de 16min40s76. Quem também confirmou o favoritismo foi Guilherme Guido, vencedor dos 100m costas.

Nesta quinta, outras oito provas agitam o Troféu José Finkel. São elas: 100m livre feminino, 100m livre masculino, 50m peito feminino, 50m peito masculino, 50m costas feminino, 50m costas masculino, 200m borboleta feminino e 200m borboleta masculino.

A competição contará com Etiene Medeiros, que recentemente conquistou o histórico título mundial nos 50m costas. Além da prova que é especialidade da nadadora, ela também disputará os 100m livre nesta quinta.

