Jefferson Sandes fala em continuidade na lateral-esquerda do Altos

Os primeiros dias de treinamentos da equipe do Altos estão sendo utilizados principalmente para adaptação dos atletas. Adaptação ao gramado do estádio Felipão, a cidade, estrutura e principalmente a temperatura. O Jacaré se apresentou às atividades na segunda-feira (27) visando à temporada 2018 em que o clube tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro no calendário.

Entre os novatos para a temporada 2018 está o lateral-esquerdo Jeferson Sandes, de 28 anos, que passou pelo Treze, da Paraíba, Moto Club, do Maranhão e Cruzeiro. Em início de trabalho com os novos companheiros, o lateral airma que o treinador Waldemar Lemos vem exigindo bastante intensidade dos atletas.

“Estamos com uma rotina de treinos muito intensa e quando treinamos com intensidade jogamos com intensidade também. As conversas nesses dias foram boas e agora é dar continuidade a essa pré-temporada para que, no início do campeonato, a gente esteja em boas condições e dar alegria a torcida”, declarou Jeferson.

Entre os novatos, o lateral-esquerdo Jefferson Sandes, de 28 anos (Foto: Jailson Soares/O Dia)



O atleta chega com o objetivo de estar entre os titulares de Waldemar Lemos e preencher a lacuna da temporada 2017 na posição, que teve em sete meses muitas trocas. No início do ano, hiaguinho era o titular absoluto na lateral-esquerda, mas encerrado a disputa do Campeonato Piauiense o atleta aceitou uma proposta para disputar a Série C do Brasileiro com o ASA, de Arapiraca. Depois disso, Netinho, foi improvisado algumas vezes na posição e Jeferson Abreu encerrou o ano como titular, mas com apresentações abaixo da média.

“Todo clube que eu vou procuro dar o meu melhor para ajudar a equipe e sei que vou conseguir estar entre os titulares. Eu sei que a lateral-esquerda esse ano teve algumas diiculdades, mas tinham jogadores de qualidade. Eu vim para somar e quero estar jogando, sempre em campo.”, reforçou Jeferson Sandes.

O primeiro compromisso do Altos na temporada 2018 será pela Copa do Nordeste quando o time encara o vencedor do confronto entre Náutico e Itabaiana, da Bahia, na primeira rodada da Copa do Nordeste, no dia 17 de janeiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia