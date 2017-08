Jefferson assina renovação, e contrato com o Botafogo vai até o fim de 2018

O ídolo da torcida alvinegra, Jefferson estendeu seu vínculo por mais um ano com o Botafogo. O novo contrato, assinado na manhã desta quarta-feira, vai até o fim de 2018. Aos 34 anos, o goleiro tem o desejo de encerrar a carreira em General Severiano, onde tem 431 partidas e é ídolo da torcida.



Jefferson assinou o novo contrato nesta quarta-feira (Foto: Divulgação)



As conversas pela renovação começaram há pouco menos de um mês, após Jefferson voltar a ser relacionado. O assunto foi tratado pelo MFD, empresa que cuida da carreira de Jefferson. A ideia inicial era de um vínculo até 2019. No entanto, em comum acordo, as partes decidiram acertar por mais um ano. O salário do goleiro será mantido.

Após mais de um ano parado e duas cirurgias por conta de uma lesão no braço esquerdo, Jefferson voltou a jogar no dia 9 de julho. Ele foi destaque no empate com o Atlético-MG e defendeu até pênalti. O camisa 1 também esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na semana passada, e no triunfo por 2 a 1 diante do Sport, na última segunda.

Globo Esporte