Jair Ventura critica a contratação de técnicos estrangeiros

Jair Ventura deu uma declaração para lá de polêmica na noite desta segunda-feira. Em entrevista ao canal Fox Sports, ao comentar a chegada do colombiano Reinaldo Rueda ao Flamengo, o técnico do Botafogo mostrou-se totalmente contrário a contratação de técnicos estrangeiros e acredita que a medida desvalorize os profissionais brasileiros que vêm se preparando.

"Não que eu seja contra os estrangeiros trabalharem aqui, mas estamos perdendo mercado já fora. Daqui a pouco perdemos o interno. Então do que adianta se preparar, estudar? Venho fazendo cursos sempre, me preparando. As pessoas têm que primeiro olhar para cá, para depois olhar para fora. Isso eu não vejo de uma maneira legal. Respeito a decisão, ele é um grande treinador, acho que pode dar certo. Mas estou falando em nome dos treinadores, como jovem e brasileiro. Isso é muito ruim", declarou Jair.

Jair também criticou a falta de oportunidades dadas a treinadores brasileiros no exterior e a facilidade com que um estrangeiro consegue trabalhar no Brasil, diferente de quando a situação é contrária.

"Hoje eu não posso trabalhar no exterior porque não tenho licença. E qualquer pessoa pode trabalhar no Brasil. Então isso não é legal. Desejo sorte ao Rueda, mas temos que repensar. Estão tirando o espaço dos outros que querem trabalhar também", completou o comandante alvinegro.

Jair Ventura, técnico do Botafogo, alerta para a perda de espaço no Brasil para técnicos brasileiros. Foto: Lance

Após a declaração, Jair recebeu diversas críticas de torcedores rivais nas redes sociais, que lembraram que a equipe do Glorioso conta com os estrangeiros Gatito Fernández, Joel Carli e Léo Valência no time titular. Curiosamente, a estreia de Reinaldo Rueda pelo Flamengo deve ocorrer na próxima quarta-feira contra o Botafogo de Jair, em partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil.

