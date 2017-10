Já classificada, Alemanha goleia Azerbaijão e termina com melhor campanha

Classificada com uma rodada de antecipação para o Mundial de 2018 na Rússia, a Alemanha goleou por 5 a 1 o Azerbaijão, já eliminado, neste domingo (8), em Kaiserslautern, e se firmou como a melhor campanha das eliminatórias europeias.

Com a vitória, os campeões da Copa de 2014 mantiveram o 100% de aproveitamento no Grupo C. Foram dez vitórias em dez partidas, somando 30 pontos. Os alemães também têm o melhor ataque da competição com 43 gols marcados.

Atual campeã mundial conseguiu vencer todos os jogos que disputou nas eliminatórias (Foto: Divulgação / Seleção de Futebol da Alemanha)

No quesito pontuação, eles só podem ser alcançados pela Suíça, que enfrenta Portugal pela liderança do grupo B no estádio da Luz, em Lisboa, nesta terça (10).

Nas outras partidas, neste domingo (8), da mesma chave da Alemanha, a República Tcheca goleou San Marino por 5 a 0. As duas seleções já estão desclassificas. Já a Noruega, também eliminada, venceu por 1 a 0 a Irlanda do Norte (2º lugar do grupo), que, com o resultado, pode ficar de fora da repescagem.

O Azerbaijão, que fez um bom primeiro tempo, apesar de sofrer a goleada, deixou sua marca de honra aos 35 min da etapa inicial. Em um contra-ataque, Sheydaev partiu em velocidade do meio de campo, marcado pelo zagueiro alemão Mustafi. E de repente, o defensor caiu, sentindo dores.

O atacante azeri continuou o lance, invadiu a área adversária e driblou o goleiro Bernd Leno para fazer fazer outro belo gol e devolver a igualdade ao placar.

Primeiro tempo terminou com empate, mas alemães marcaram mais quatro vezes na segunda etapa (Foto: Divulgação / Seleção de Futebol da Alemanha)

Depois do empate, Mustafi teve que deixar o campo, machucado. O zagueiro, que joga na Inglaterra pelo Arsenal, saiu para a entrada de Ginter, do Borussia Mönchengladbach.

Foi a segunda substituição realizada pelo técnico Joachim Löw ainda no primeiro tempo. Antes, ele havia trocado, também na defesa da Alemanha, Süle, que sentiu dores no joelho, pelo zagueiro Rüdiger.

O zagueiro Rüdiger e os meio-campistas Goretzka (de novo) e Emre Can tornaram a goleada a vitória em que a Alemanha já mostrava superioridade ante os adversários. Aos 18 min do segundo tempo, o defensor alemão ampliou a diferença para 3 a 1, subindo mais alto do que os adversários para completar de cabeça, cruzado, após cobrança de escanteio.

Na sequência, aos 20 min, o Azerbaijão errou um passe na saída de jogo da defesa, e Brandt roubou a bola e tocou na área para Sané, que cruzou rasteiro. Goretzka chegou antes dos rivais e finalizou de primeira para ampliar para 4 a 1.

Para fechar o caixão, Emre Can, do meio da rua, recebeu passe aos 35 min com muito espaço, de frente para a meta adversária. De longe, ele chutou com muita força, sem chance de defesa para o arqueiro Agaev. Com a goleada no placar, a Alemanha apenas administrou a vantagem.

Rüdiger, Emre Can, Sandro Wagner e Goretzka (duas vezes) fizeram os gols da Alemanha, enquanto Sheydaev anotou o único do Azerbaijão (Foto: Divulgação / Seleção de Futebol da Alemanha)



Folhapress