O vice-presidente esportivo do Barcelona, Jordi Mestre, garantiu categoricamente que não existe a possibilidade de Neymar deixar o Barcelona nesta janela de transferências. Desde a última segunda-feira, parte da imprensa espanhola noticia que o PSG está disposto a pagar a multa rescisória para tirá-lo do clube catalão.

"Com 200% de certeza, digo que o Neymar não irá deixar o clube neste verão. Esta manhã eu li que o PSG negou categoricamente (qualquer oferta). Não há nenhuma razão para mudar as relações entre os clubes", disse o dirigente, em entrevista publicada pela imprensa espanhola nesta terça-feira.



Neymar não deixará o Barcelona neste momento, garante vice-presidente (Foto: AFP)



Os rumores sobre uma possível negociação de Neymar com o Paris Saint-Germain são a cada dia mais fortes na imprensa espanhola. Na França, porém, os jornais divergem sobre a transferência. O “Le Parisien” diz que o PSG tem o direito de acreditar, mas o “L’Équipe” não vê o mesmo interesse do clube francês no craque brasileiro.

O “L’Équipe” começa lembrando o que já foi publicado na Espanha, com o “Sport” revelando uma possível insatisfação de Neymar por estar na sombra de Messi, o “AS” falando de uma reunião que aconteceria entre o presidente do PSG e o pai do atacante, e o “Marca” publicando que o time de Paris estaria disposto a pagar a multa rescisória.

Jornais franceses divergem sobre suposto interesse do PSG em Neymar

No entanto, o jornal francês afirma que o Paris Saint-Germain está “escaldado” após a negociação da temporada passada, quando o clube se sentiu usado pelo brasileiro para conseguir sua renovação com o Barcelona.

"Não vamos refazer o Neymar show, ele tem uma cláusula enorme, tem que ser realista", teria dito uma pessoa ligada ao clube francês.

O “Le Parisien” lembra que o PSG busca Neymar há algum tempo, mas que, apesar das frustrações anteriores, agora tem motivo para crer em um final feliz. Além da insatisfação no Barça, a publicação francesa acredita que a presença de Daniel Alves no elenco e o interesse do Barcelona em Verratti podem ajudar na negociação. Além disso, o Paris Saint-Germain teria previsto gastar € 220 milhões nesta janela de transferência, valor próximo ao da multa rescisória do brasileiro.

Globo Esporte