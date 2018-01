Inter exige pagamento de salários à vista para liberar Gabigol ao Santos

O Santos continua trabalhando para repatriar o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. A reportagem apurou que a Inter de Milão, da Itália, pediu o pagamento de salários à vista do atleta para emprestá-lo por um ano e meio.

O valor pedido pelo clube italiano é de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,8 milhões). A diretoria santista aguarda alguns recebíveis para poder pagar o montante e fechar a contratação. O clube paulista também tenta parcelar o valor em pelo menos três vezes.



Foto: Reprodução / Facebook Inter de Milão

Caso pagasse o valor mensalmente, o Santos teria que desembolsar cerca de R$ 356 mil mensais. No entanto, a Inter quer receber os 1,5 de euros à vista, pois já arcará com o restante do ordenado do jogador. Gabigol recebe cerca de R$ 1 milhão mensal na Itália.

Para fechar o acordo, o Santos terá de pagar o valor à vista e fazer um contrato com o atacante de R$ 50 mil. Na prática, contando o valor já pago de forma antecipada, o clube paulista arcará praticamente com metade do salário de Gabriel.

A transação é semelhante à que levou Gabigol para o Benfica, de Portugal. Na ocasião, o jogador foi emprestado para o clube português no ano passado, a Inter pagou pouco mais da metade do ordenado do jogador, mas exigiu receber a "composição do salário" no ato.

O Santos enviou um representante à Itália para avançar nas negociações por Gabigol, mas teve de esperar a "virada do ano" para receber uma resposta dos italianos.

Explica-se: o Santos foi avisado de que a Inter colocou a situação de Gabigol para o "fim da fila". Eles querem resolver o caso de outros atletas do elenco antes de decidirem sobre o futuro do atacante brasileiro.

A Inter deu uma espécie de "canseira" em Gabriel por não ter aprovado algumas condutas do jogador na Europa, entre elas, ter abandonado o banco de reservas antes do término do jogo contra a Lazio, em maio deste ano, por não ter sido aproveitado na partida.

Folhapress