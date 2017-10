Iniesta renova com o Barcelona e assina contrato vitalício

Barcelona deu fim à novela que cercava o futuro de Andrés Iniesta no clube e passou uma grande mensagem de retribuição a um de seus ídolos. Após rumores que diziam que o meia deixaria o Barça para encerrar a carreira em outro clube, o Barcelona se adiantou e renovou o contrato de Iniesta, desta vez sem data de vencimento: contrato vitalício.

O jogador e o presidente do time oficializando a renovação do contrato. Foto: Divulgação

Atualmente a serviço da seleção espanhola, Iniesta se reuniu com o presidente Josep Maria Bartomeu para acertar os detalhes do no contrato. Agora, o camisa 8 pode jogar no Barça por quanto tempo quiser, basta anunciar ao fim de cada temporada se deseja continuar no clube ou não.

Aos 33 anos, Iniesta é o capitão do time blaugrana e já soma 639 partidas com a camisa do Barça, atrás apenas de Xavi na lista de jogadores com mais partidas pelo clube. No Barcelona desde 1996, Iniesta já conquistou 30 títulos como culé, recorde do clube catalão ao lado de Lionel Messi.

Terra