Argentina vive um drama para se classificar à Copa do Mundo da Rússia, e as exibições de Messi sempre são um ponto de destaque nesse turbilhão. No entanto, se depender das expectativas de Gianni Infantino, atual presidente da Fifa, o camisa 10 da Albiceleste pode alcançar mais por seu país. Em entrevista ao jornal "La Nación", o cartola afirmou que será injusto se "La Pulga" terminar a carreira sem conquistar um Mundial.



- Seria injusto. Bom, se ganha o Mundial se você merece. Tem que ver quem merece mais em 2018 e em 2022. E é assim, temos muitos grandes jogadores que não ganharam o Mundial, e temos muitos jogadores não tão grandes que ganharam. Essa é a beleza do futebol - disse.



No entanto, mesmo se a Argentina não conseguir a vaga para 2018, Infantino ainda espera vê-lo em 2022, no Catar. Quando a competição for disputada no país do Oriente Médio, Messi já estará com 35 anos, em fim de carreira. Apesar disso, o presidente da Fifa acredita que o argentino é tão "intocável" que não terá problemas para chegar em boas condições.



Lionel Messi, camisa 10 da seleção argentina (Foto: AP Photo/Nicolas Aguilera



- Pode ser, pode ser (que Messi jogue em 2022). Quando o vemos jogar, parece que ninguém pode tocá-lo. Nunca se machuca, nunca fica doente. E é tão rápido que, ainda que queiram pegá-lo, não conseguem.

Além disso, Infantino ainda disse que o futebol é "mais feio" sem o argentino, e que Messi atua de uma maneira "absolutamente incrível". Diante de todos os elogios, a pergunta era inevitável: qual é a diferença entre Messi e Maradona? O mundial conquistado por Diego em 1986, disse o dirigente.

- Messi é extraordinário. Os dois marcaram uma época: os anos 80 e 90 foram de Maradona; esses últimos 10 anos, de Messi. Mas claro, Maradona também ganhou uma Copa. Sim, Messi também tem que ganhar uma.

Globo Esporte