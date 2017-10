'House of Cards' tem filmagens interrompidas após ataque de atirador

As filmagens da sexta temporada da série House of Cards foram interrompidas nesta quarta-feira, 18, após o ataque de um atirador numa área próxima ao set em Baltimore, cidade do estado americano de Maryland.

De acordo com o jornal Washington Post, o ataque, num centro de negócios da cidade, teria deixado três pessoas mortas e duas feridas. O responsável pelos disparos seria Radee Labeeb Prince, segundo a polícia local. O atirador, que provavelmente agiu sozinho, ainda está desaparecido e a polícia montou um cerco para tentar prendê-lo. Ele é considerado "armado e perigoso".



Netflix/Everett/Rex Shutterstock/Rex Features/Rex Images



Por conta disso, a equipe técnica e parte do elenco de House of Cards teriam ficado "presos" no set de filmagens, que fica na área do cerco da polícia, que teria pedido para ninguém deixar o local por segurança.

A protagonista da série, Robin Wright, está no set nesta quarta, enquanto o colega, Kevin Spacey, está num dia de folga. A informação é do The Wrap, que conversou com o produtor da premiada série da Netflix, Dana Brunetti, que está em Los Angeles.

Cinco escolas na região também foram fechadas em meio ao cerco, como precaução.

