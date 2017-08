Hernanes fala em recomeço no São Paulo e diz que quer surpreender a si mesmo

Depois de ser recebido pela torcida no aeroporto, ter conhecido o técnico, os companheiros, reencontrado os tricolores no Morumbi e beijado o símbolo do São Paulo, o meia Hernanes deu sua primeira entrevista coletiva após voltar ao clube que o revelou para o futebol.

Em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, o time tem no retorno do jogador, bicampeão brasileiro, um dos grandes talentos formados pelo São Paulo neste século, a esperança de se recuperar e sair logo dessa incômoda situação.



Hernanes entre o presidente e o diretor de futebol (Foto: Marcelo Prado)



– A vida é feita de ciclos, sete anos é um ciclo interessante. Quero recomeçar e quero me surpreender em termos de performance de atuação, acredito muito nisso. Quero provar para mim mesmo, me sinto muito bem física e psicologicamente. Quero me surpreender. Quero recomeçar e atingir objetivos que ainda não atingi – disse Hernanes, que ficou sete anos no exterior e agora foi emprestado por um ano pelo Hebei Fortune, da China.

O meia recebeu a camisa 15, mesma que usou em 2008, ano do último título brasileiro do clube, quando foi eleito o melhor jogador do campeonato.

G1