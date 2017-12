Hamilton torce por reação da McLaren em 2018

Lewis Hamilton torce para que a McLaren consiga dar a volta por cima e volte a disputar posições de destaque na F1 na temporada de 2018. A equipe inglesa enfrenta uma fase difícil – sua última vitória foi em 2012, sendo que, nas últimas três temporadas, tem vivido momento turbulento em sua parceria com a Honda.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W08. Foto: Reprodução/Charles Coates / LAT Images

Contudo, para 2018, a equipe trocará de fornecedora de motor, passando a usar as unidades da Renault. Assim, Hamilton espera que a mudança seja suficiente para dar um impulso à forma da McLaren, time pelo qual estreou na F1.

“Tive uma ótima disputa com Fernando no fim da temporada, no México. Eu adoraria ter mais disputas com ele em condições mais parelhas, já que acho que eles vêm enfrentando um momento difícil”, disse Hamilton.

“Como eu cresci com a McLaren desde que eu tinha 13 anos, eu vou à classificação e sempre vejo onde Fernando está, e sempre vejo onde eles estão, analisando seu progresso. Há simplesmente um lugar especial em meu coração para eles, já que conquistei muita coisa ao lado deles.”

“Espero que o próximo ano seja bem sucedido para eles, e realmente espero que estejamos disputando com eles, já que a McLaren merece estar na frente. É uma equipe fantástica, com uma história incrível, e estou incrivelmente orgulhoso do que Ron [Dennis, antigo diretor executivo da McLaren] conquistou com aquela equipe”, completou.

Motor Sport