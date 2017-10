Hamilton festeja 1ª pole no Japão: ‘Foram 10 anos tentando’

O piloto inglês Lewis Hamilton comemorou a pole position no GP do Japão de Fórmula 1 em tom de alívio, neste sábado. Não por acaso: foi sua primeira no tradicional e desafiador Circuito de Suzuka. “Foram dez anos tentando”.

“Estou super empolgado. Finalmente consegui!”, festejou. “Se você não consegue pela primeira vez, continue tentando! Eu sabia que em algum momento eu conseguiria. Então, estou agradecido”, declarou o piloto da Mercedes.

Hamilton “bateu na trave” na briga pela pole nos últimos anos em Suzuka. Ele foi batido pelo alemão Nico Rosberg nos últimos três GPs no Japão. Desta vez, sem a concorrência do ex-companheiro de equipe, agora aposentado, o inglês garantiu o primeiro lugar no grid de largada.

Ele atribuiu o feito ao equilíbrio do carro. “Foi um dia muito bom aqui, fiz uma volta fantástica. Eu já fui bem veloz aqui, mas nunca tinha conseguido um bom equilíbrio no carro. Por isso nunca tinha feito um grande treino classificatório”, afirmou o piloto inglês.

A pole position foi uma grande conquista para Hamilton, que terá a chance no Japão de disparar no campeonato, encaminhando o título. No entanto, ele não deve ter vida fácil na corrida deste domingo. Isso porque seu maior na disputa do troféu, o alemão Sebastian Vettel, largar logo ao seu lado, na segunda posição do grid.

“Ele não será mais agressivo que eu na largada”, garantiu o inglês, referindo-se às largadas polêmicas do rival nos últimos GPs. “Tenho oito metros de vantagem e, neste ano, minhas largadas foram muito boas. Vou tentar continuar assim amanhã”, projetou o líder do campeonato, com vantagem de 34 pontos para o piloto da Ferrari.

Isto É