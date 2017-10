Grêmio supera Cavalieri no fim e vence o Fluminense por 1 a 0

O Grêmio conviveu com uma tarde iluminada de Diego Cavalieri neste domingo (1º). O time gaúcho sofreu, tentou de todas as formas e só conseguiu superar o goleiro do Fluminense aos 41 minutos do segundo tempo, em vitória por 1 a 0, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Time gaúcho enfrentou carioca na tarde deste domingo (Foto: Divulgação / Grêmio FBPA)

O atacante Beto da Silva foi quem marcou - o tento foi o primeiro dele com a camisa gremista. Após uma pancada de Everton, que desviou na zaga, o peruano aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes.

Cavalieri voltou a ser titular do Fluminense após cinco meses e brilhou. Logo no início da partida, em três conclusões de Jael e outra de Ramiro, o goleiro repetiu defesas difíceis, sendo que em um lance salvou duas vezes na mesma jogada e contou com sorte ao ver a bola bater na trave.

Com vitória, Grêmio permanece na terceira posição, atrás do Santos e do líder Corinthians (Foto: Divulgação / Grêmio FBPA)

O arqueiro até foi batido em chute de Patrick, mas Léo Moura, que havia dado assistência, estava impedido e o gol foi anulado. Antes do fim do primeiro tempo, Patrick, de cabeça, obrigou o camisa 1 a mais uma defesa difícil.

Na segunda etapa, Cavalieri manteve o bom rendimento. Só não saiu ileso porque o Grêmio tentou muito até marcar o gol da vitória.

Além da grande atuação do goleiro do Fluminense, a partida marcou o retorno de Cristian, que não jogava um duelo oficial desde 11 de dezembro do ano passado. O volante ex-Corinthians procura o melhor ritmo de jogo visando a Libertadores, competição na qual será inscrito a partir da semifinal.

O Grêmio pulou para 46 pontos na classificação - está um atrás do vice-líder, Santos, e nove atrás do primeiro, Corinthians. Já o Fluminense flerta com a zona de rebaixamento, por somar 33 pontos, dois a frente do primeiro na degola, o Avaí.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo -o jogo será quinta-feira (5), a partir das 17h. Já o Grêmio joga na quarta-feira (4) contra o Cruzeiro, em Porto Alegre, a partir das 21h45.

Time gaúcho conseguiu diminuir vantagem do líder, que empatou com o Cruzeiro (Foto: Divulgação / Grêmio FBPA)

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Bruno Rodrigo e Cortez; Cristian (Jailson), Arthur, Ramiro, Patrick (Jean Pyerre) e Everton; Jael (Beto da Silva). T.: Renato Gaúcho

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Frazan e Léo; Orejueja, Douglas (Peu) e Wendel (Marcos Júnior); Sornoza (Richard), Gustavo Scarpa e Henrique Dourado. T.: Abel Braga

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Rafael Traci (PR)

Cartões amarelos: Pedro Geromel (GRE); Frazan e Lucas (FLU);

Gols: Beto da Silva (GRE), aos 41 minutos do segundo tempo

Folhapress