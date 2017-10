Grêmio adere à campanha do Outubro Rosa e anuncia camisa especial

O Grêmio anunciou na noite desta terça-feira (10) o lançamento de uma camisa rosa para sua torcida, uma parceria com o Instituto da Mama do RS (IMAMA). O clube também aderiu ao Outubro Rosa, mês da campanha de conscientização da importância do exame preventivo para o câncer de mama. A iniciativa reverterá parte dos seus lucros ao IMAMA. Um grupo de 11 mulheres que venceu a doença entrará no gramado da Arena nesta quarta-feira(11) antes da partida contra o Cruzeiro.

FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A venda da camisa rosa será iniciada nesta terça no site gremiomania.com.br. Na quarta, o novo modelo já estará na loja do clube na Arena. O valor da peça será de R$ 199,90.

Em 2016, o Grêmio também foi parceiro do movimento Outubro Rosa. É o segundo ano que clube lança uma camisa com tons de rosa para apoiar a causa.

- Hoje não é o lançamento de uma camisa, mas o apoio a uma causa. Iniciamos este projeto com o IMAMA de forma pioneira no ano passado. Isto não é uma camisa, mas um símbolo de vitória. Que sirva de inspiração a muita gente - definiu Beto Carvalho, executivo de marketing do Grêmio.