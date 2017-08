Goleiro Ederson, do City, é criticado pela imprensa na Inglaterra

Contratado por 34,69 milhões de libras (cerca de R$ 141 milhões), o goleiro Ederson já foi criticado pela imprensa inglesa na sua primeira partida como titular no Manchester City. Na derrota dos Citizens por 2 a 0 no amistoso diante do rival Manchester United, na noite de quinta-feira, nos Estados Unidos, o arqueiro brasileiro recebeu duras avaliações após ter falhado no gol de Lukaku, quando foi driblado pelo atacante dos Reds Devils.

"A última edição do clássico que é disputado desde 1881 teve como destaque a nada impressionante estreia de Ederson, o goleiro de 34,69 milhões de libras, que teve culpa nos dois chutes do Manchester United. Falhas são frequentes na pré-temporada. Ederson já falhou e vai falhar mais. A esperança de Pep Guardiola é que o brasileiro se adapte rapidamente para resolver o problema que ele vem tendo na posição de goleiro", escreveu o “The Guardian”.

Ederson levou um drible de Lukaku e foi criticado na Inglaterra Foto: David J. Phillip / STF

O jornal “Manchester Evening News” culpou Ederson pelo segundo gol do United, quando Rashford invadiu a área pela direita e bateu cruzado. Ou seja: o brasileiro foi o alvo e o culpado pela derrota do City.

"Não foi uma estreia dos sonhos. Foi deixado 'na saudade' quando não conseguiu tirar a bola de Lukaku e foi batido por Rashford em um chute quase sem ângulo. Mas no segundo tempo, fez uma defesa dubla que foi mais encorajadora", disse o jornal.

Veja outras críticas feitas pela imprensa britânica ao goleiro Ederson, que chegou nessa janela de transferências oriundo do Benfica, onde também era titular no gol.

"A finalização de Lukaku foi difícil, mas expôs completamente o posicionamento ruim do novo goleiro de 35 milhões de libras do City", criticou o The Independent.

"Lukaku só conseguiu colocar o United na frente depois de um lance deplorável do goleiro Ederson no 37º minuto", escreveu o Daily Mail.

O próximo jogo do Manchester City será o amistoso contra o Real Madrid, na próxima quinta-feira, também nos Estados Unidos.

