Glover Texeira volta ao octógono em outubro, pelo UFC São Paulo

O card do UFC São Paulo, que acontece no dia 28 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera, teve o seu segundo combate anunciado. Glover Teixeira e Misha Cirkunov fazem um duelo de recuperação na capital paulista. A luta será válida pela divisão dos meio-pesados e marca o encontro de dois lutadores do top 10 da categoria. Glover Texeira e Misha Cirkinov vêm de derrota em seu último combate no octógono.



Anuncio da luta publicada pelo UFC no Instagram

Lover foi nocauteado por Alexander Gustafsson em maio desse ano. O brasileiro, que já disputou o cinturão da categoria contra Jon Jones em 2014, possui um cartel de 26 vitórias e seis derrotas.

Do outro lado do córner, Misha Cirkinov também foi nocauteado em sua última apresentação. Em maio desse ano, o letão radicado no Canadá foi surpreendido por Volkan Oezdemir.

Além de Glover Teixeira x Misha Cirkunov, o UFC São Paulo também conta com a luta confirmada entre Carlos Boi e Christian Colombo.

Terra