Gerente do Barça fala em 'tranquilidade máxima' em relação a Neymar

Em meio às especulações sobre a ida de Neymar ao Paris Saint-Germain, o novo gerente de futebol do Barcelona Pep Segura falou que tudo é um boato e que o clube está muito tranquilo em relação ao caso.

"Não há nada. Tudo é um boato externo, que pode até afetá-lo, mas a tranquilidade é máxima", falou o dirigente em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Desde o dia 1º de julho, o camisa 11 tem o valor de mercado de 220 milhões de euros, e o paris Saint-Germain está disposto a pagar. Apesar disso, Segura disse que nem está pensando nisso.

"Não vamos falar de qualquer hipótese. Não há necessidade de incitar uma coisa que não é", falou o dirigente.

Com Neymar, delegação do Barcelona viajou na última quarta-feira para os Estados Unidos para um torneio amistoso internacional preparatório para a próxima temporada. No torneio internacional amistoso, o Barcelona vai encarar Juventus (dia 22 de julho), Manchester United (26 de julho) e Real Madrid (29 de julho).

Em um momento em que aparece como destaque em todos os jornais esportivos do mundo por causa de sua possível transferência para o PSG, o atacante Neymar postou em seu Instagram uma foto tirada em um treino do Barcelona acompanhada com um emoji que simboliza uma pessoa pensativa.

O jogador não escreveu legenda para explicar ao que se referia, mas em dias em que a possibilidade de mudar de clube ganha força a imagem foi interpretada por seus fãs e pela imprensa espanhola como uma indicação de que está reavaliando o seu futuro. Muitos torcedores do PSG escreveram nos comentários o nome do clube, enquanto barcelonistas responderam como "não vá".

