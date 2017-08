Galo recebe sondagens por Cazares e M. Rocha, mas presidente “não aceita"

Com um elenco privilegiado de bons nomes, o Atlético recebeu nos últimos dias duas propostas por atletas titulares de seu grupo. O meia Cazares e o lateral-direito Marcos Rocha tiveram seus nomes em pauta, entretanto, o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, não aceita liberar os jogadores.

A Gazeta Esportiva apurou que Nepomuceno recebeu contatos por Cazares nos últimos dias. Mas Daniel considera que não é momento para perder nenhum de seus atletas titulares, sobretudo, diante dos últimos acontecimentos e o momento turbulento que o Galo vive. O clube que colocou o nome do camisa 10 alvinegro, entretanto, não foi revelado.



Cazares vem se destacando no Galo em 2017 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)



Já o caso de Marcos Rocha já foi amplamente divulgado. O São Paulo, em busca de reforçar seu grupo para sair da complicada situação que se encontra, procurou Daniel Nepomuceno, mas também ouviu “não” do mandatário. No caso do ala, a boa relação entre as diretorias não gerou qualquer desconforto nos bastidores.

Daniel Nepomuceno vive um momento de grande questionamento. Sua equipe, montada para ganhar titulos, já se aproxima do oitavo mês de trabalho e não engrena. O Galo é dono da terceira pior campanha como mandante do Campeonato Brasileiro e não consegue vencer em casa.

Justamente por isso, o técnico Roger Machado balança no cargo e seu futuro é incerto. Vale lembrar que o Atlético se aproxima das decisões da Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Gazeta Esportiva