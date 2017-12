Gabriel Jesus se lesiona sozinho e sai de campo chorando em jogo do City

ano acabou um pouco mais cedo para Gabriel Jesus no Manchester City. Escalado como titular do contra o Crystal Palace neste domingo, em jogo pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, o atacante ficou pouco tempo em campo. Aos 10 minutos, tentou evitar a marcação de um adversário na lateral ofensiva, abriu muito as duas pernas ao girar o corpo e caiu no gramado sentindo muitas dores no joelho esquerdo.

Depois de receber atendimento médico, voltou à partida. Mas só até os 21. Logo depois de dar um chute da entrada da área, foi ao chão novamente. Amparado, deixou o campo chorando muito, substituído por Agüero.

Gabriel Jesus cai de perna aberta e se lesiona sozinho em Crystal Palace x Manchester City (Foto: Rperodução/Clive Rose/Getty Images)

É a terceira lesão que Gabriel Jesus sofre desde que chegou ao Manchester City, no início do ano. Depois de um início arrasador, com três gols em cinco partidas, em fevereiro sofreu uma fratura no quinto metetarso do pé direito e teve que parar por 66 dias.

Deu tempo de jogar o fim da temporada europeia e voltar à seleção brasileira. Em amistoso contra a Argentina, em junho, foi atingido pelo zagueiro Otamendi na órbita esquerda, região da face que protege o olho, mas não precisou ser operado e ficou 27 dias em recuperação.



