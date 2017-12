Gabriel Jesus machuca o joelho e deixa jogo do Manchester City chorando

O brasileiro Gabriel Jesus, atacante do Manchester City e da seleção brasileira, se lesionou durante a partida entre Manchester City e Crystal Palace, neste domingo (31), pelo Campeonato Inglês.

Aos 10 min, o atacante tentou proteger a bola, mas abriu demais as pernas e caiu no chão com dores no joelho esquerdo.

Após ser atendido pelos médicos do clube, ele retornou à partida, mas voltou a sentir dores depois de dar um chute da entrada da área. Aos 21 minutos, ele foi substituído pelo argentino Sergio Agüero e saiu de campo chorando. O brasileiro foi consolado pelo técnico Pep Guardiola e pelos médicos do clube.

O jogador ainda deverá passar por exames de ressonância magnética para confirmar a gravidade da lesão.



Foto: Reprodução/Instagram

Guardiola confirmou que o jogador está machucado e deve ficar fora dos gramados por "um ou dois meses". Se confirmado o prognóstico, Gabriel Jesus não deverá desfalcar a seleção brasileira durante a Copa.

Sem poder terminar a partida em campo, ele não conseguiu acabar com o jejum de nove partidas sem marcar pela equipe inglesa. O último gol do brasileiro foi feito no dia 18 de novembro, contra o Leicester.

O jogador já havia sofrido uma fratura no osso metatarso em fevereiro deste ano e voltou a treinar no início de abril.

No fim do jogo, as equipes empataram em 0 a 0. O goleiro brasileiro Ederson acabou se tornando o herói do time de Manchester ao defender um pênalti já nos acréscimos.

