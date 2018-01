Gabriel Jesus confirma que não precisará passar por cirurgia

Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo, o atacante do Manchester City, Gabriel Jesus, confirmou nesta segunda-feira (1) que não precisará passar por uma cirurgia, e prometeu voltar em breve aos gramados.

O brasileiro se machucou no primeiro tempo do empate sem gols contra o Crystal Palace, no domingo (31). Após os rumores de que sua lesão era muito grave, Jesus tranquilizou os fãs e torcedores em uma foto publicada no seu perfil do Instagram.

"Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial. Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possível", escreveu o atleta.

De acordo com um comunicado emitido pelo Manchester City, Jesus passará por mais exames e em breve o clube notificará o período em que Jesus ficará de fora dos gramados.

O ex-jogador e atual técnico do City, Pep Guardiola, estima que o prazo de recuperação do brasileiro seja de até dois meses. Com 20 anos, Gabriel Jesus estreou no clube inglês em janeiro de 2017. Em um ano na Inglaterra, o brasileiro anotou 17 gols em 38 partidas.

