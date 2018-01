Gabriel Jesus confirma exame nesta segunda e agradece mensagens após lesão

Gabriel Jesus usou o seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs após deixar o campo chorando no empate sem gols entre Manchester City e Crystal Palace, neste domingo (31), pelo Campeonato Inglês.

O atacante da seleção brasileira agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido nas redes sociais e confirmou que passará por avaliação médica mais detalhada nesta segunda-feira, o primeiro dia de 2018, para descobrir a gravidade da lesão no joelho esquerdo.

"Obrigado pelas mensagens de apoio, amanhã vou fazer os exames para ter total certeza do nível e da lesão", escreveu o camisa 33 do City.

Antes da metade do primeiro tempo, Gabriel Jesus torceu o joelho ao tentar um domínio de bola e caiu no gramado. Ele seguiu no jogo até os 21 minutos, mas não aguentou e deixou o campo aos prantos.

A suspeita é de que o jogador tenha sofrido lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo, resta saber qual foi a gravidade do caso. O técnico do City, Pep Guardiola, avalia que não terá Jesus à disposição por até dois meses.

Folhapress