Futebol, política e aposentadoria: 2018 na mira de Edu dos Santos

De bermuda, camisa preta e boné, Eduardo parece um sujeito normal. Sentado em um banco no Parque da Cidade, onde aproveita o tempo livre com os colegas e com partidas de futevôlei, uma de suas atividades preferidas nesse período de férias. Férias, aliás, que que não estavam no planejamento do atleta. A eliminação precoce do Altos na Série D do Campeonato Brasileiro, no entanto, mudou os planos.

Jogador analisa o atual momento do futebol do estado. (Foto: Jailson Soares/Jornal O Dia)



Agora, com calma, Eduardo organiza os próximos passos e adianta que a aposentadoria dos gramados não vai acontecer por enquanto. Isso porque o jogador vai vestir a camisa do Altos durante a temporada 2018. “Tem Eduardo ano que vem. Tenho contrato até final de 2018. Não rescindi contrato que, inclusive, está em vigor. Agora estou somente na expectativa pela pré-temporada, inclusive é a pior parte (risos)”, brinca o atacante de 37 anos.

Carreira e retorno ao futebol piauiense

Natural de São João do Piauí, cidade a 490km de Teresina, o jogador revelado pelas categorias de base do Flamengo saiu do estado jovem e construiu sua carreira na Europa, passando por clubes da França e Suíça. Após 13 anos, ele decidiu retornar ao estado por conta da família. Em 2014, reforçou o River na campanha da Série D. Começava a campanha em busca do acesso para a Série C, que só veio no ano seguinte, em 2015. O jogador fez parte da equipe que conquistou o acesso e escreveu um capitulo inédito na história do estado. A festa foi grande, mas não durou muito. Isso porque, no ano seguinte, veio o rebaixamento.

“O River teve uma grande chance de evoluir com um acesso muito difícil para a Série C do Brasileiro, algo que até então não tinha acontecido no estado e rapidamente deu um passo atrás de novo. Esse passo atrás se deve à falta de organização e, para falar a verdade, mais incompetência dos gestores do que qualquer outra coisa” criticou o atacante.

Flamengo

Depois de passar duas temporadas no River, Eduardo voltou a vestir a camisa do Flamengo, clube que o revelou, após 15 anos. No Rubro-Negro, disputou o Campeonato Piauiense e viu a dura realidade do clube que, segundo ele, hoje não tem nada. A falta de estrutura da Raposa impacta, segundo ele, de forma direta no Rivengo.

“O maior clássico do futebol piauiense é River e Flamengo. Podem ter décadas e títulos do Parnahyba, Cori-Sabbá, Oeiras, mas o maior clássico é o Rivengo. Quando a massa da torcida se reúne e quando os dois estão bem, então a torcida lota estádio. É importante tentar reviver e resgatar essas equipes. A situação do Flamengo hoje preocupa, pois o Flamengo hoje não tem nada. Sem patrocínio, sem sede, mas acho que tem como reverter. O Tiago (Vasconcelos, presidente do clube), apesar de muita coisa, pelo jeito está conseguindo o terreno para construção da nova sede, já é uma grande coisa conseguir esse espaço, fez alguma coisa. Teve gente que passou e poderia ter feito alguma coisa e só pensou no próprio bolso”, lembra Eduardo.

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o jogador saiu do estado jovem e construiu sua carreira na Europa. (Foto: Jailson Soares/Jornal O Dia)



Categorias de base

Eduardo faz parte da exceção. Ele é um dos poucos atletas piauienses que, apesar da falta de estrutura da base, conseguiu destaque em bons clubes. O atleta relata que a falta de investimento nas categorias de base segue sendo o maior problema do estado ter poucos jogadores saindo do Piauí.

“Na verdade, os clubes daqui não tem categoria de base. Existem alguns guerreiros e temos que tirar o chapéu, como o seu Raimundo da vida, no Flamengo, um cara que não estudou, não se qualificou, mas com o olho dele clínico da oportunidade para alguns jogadores e os outros veem. Ninguém quer investir (na base) porque só vê como perca e todos preferem investir no profissional até porque nosso futebol não tem patrocinadores e o que tem vem de investimento público. É difícil você falar de base, que é importante é, mas aqui não existe. Eu tiro por mim. Graças a Deus, eu tive muita vontade e conheci algumas pessoas boas no futebol que me ajudaram. Base, base, fundamento, toque eu fui ter isso já aos 14 anos quando cheguei em Teresina, com o Gringo e, com ele, sim, eu aprendi muita coisa”, relatou.

O atleta relata falta de investimento nas categorias de base. (Foto: Jailson Soares/Jornal O Dia)



Política

Nas últimas semanas, a conversa sobre uma possível carreira parlamentar ganhou força. O presidente do PSC, Tiago Vasconcelos, afirmou a possibilidade de candidatura do atacante a deputado Estadual. Eduardo não descarta a ideia, mas acredita que muita coisa tem que ser colocada na balança.

“A política passa pela cabeça de todo mundo querendo ou não. Na verdade, eu tive uma conversa com o Tiago que me fez um convite, mas eu disse que preciso de tempo, pois não é uma decisão tão simples. Preciso pesar prós e contras e hoje vejo muitos contras (risos). Mas se você tem boas ideias para ajudar e não somente para tirar como é a realidade do nosso país, porque não? Talvez eu não veja, mas posso dar um primeiro passo para mudança e querendo ou não isso também passa pela política e por isso que as vezes dá vontade de tentar alguma coisa”, finaliza Eduardo.

Pâmela Maranhão - Jornal O Dia