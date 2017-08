Fora do Brasileiro e do Pan, Flavinha ainda tenta vaga no Mundial

inalista olímpica da trave, Flávia Saraiva teve de ficar apenas na arquibancada do Brasileiro de ginástica artística, no último fim de semana, em São Paulo. A ginasta do Flamengo foi poupada da competição por causa de uma lesão nas costas. Ela também não viajou com a delegação brasileira para o Pan-Americano por aparelhos de Lima, neste fim de semana. Flavinha está focada na recuperação de sua forma física para tentar uma vaga no Mundial de Montreal, em outubro.

- Queria muito estar competindo, estava torcendo da arquibancada para as meninas e os meninos, que foram muito bem no Brasileiro. Eu estou me recuperando. A comissão técnica achou melhor me poupar para eu me recuperar mais rápido e me preparar bem. Não estou treinando, mas daqui a um tempo vou começar a treinar - contou a ginasta.

Antes de sofrer a lesão nos treinos, Flavinha conquistou duas medalhas na etapa de Osijek, em maio. Ela também conseguiu a classificação para o Pan por aparelhos durante a seletiva de junho. A ginasta torce para que os resultados sejam o suficiente para lhe render uma vaga na delegação brasileira para o Mundial. Haverá uma última avaliação nos dias 21 e 22 de agosto.

- Eu fiz todos os critérios (de classificação para o Mundial), mas não estou competindo. Mas tem outras avaliações e competições que posso participar. Estava treinando superbem, mas Deus sabe de todas as coisas - disse Flavinha.



Coordenador da ginástica artística brasileira, Marcos Goto afirmou que Flávia Saraiva não está fora dos planos para o Mundial apesar da lesão que a tirou do Brasileiro e do Pan de especialistas.

- Conto com todos, desde que façam por onde. Vamos ter avaliações. É só o atleta bater as metas determinadas, vai para a seleção. Atingiu a meta, vai para a competição, não atingiu, fica para treinar um pouquinho mais - disse Goto.

Em nota, o Flamengo afirmou que está dando suporte ao tratamento de Flavinha junto com o departamento médico do Comitê Olímpico do Brasil (COB):

"A atleta Flavia Saraiva após apresentar quadro de dor na região lombar e na perna direita foi avaliada pela equipe médica do COB. O quadro motivou a realização de exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e radiografias, além de exames de sangue. Assim da solicitação de parecer de especialista de coluna.

A atleta foi afastada preventivamente da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística iniciando tratamento imediato e encontra-se em reabilitação com sessões diárias de fisioterapia e fortalecimento muscular.

Ela estará em acompanhamento pelo serviço de medicina esportiva do COB e do Clube de Regatas do Flamengo durante todo o período."

