"Foi um exagero", diz pai de Neymar sobre polêmicas envolvendo o jogador

Neymar teve seu início de trajetória no Paris Saint-Germain atrapalhado por uma polêmica dentro do elenco: a disputa pelo posto de cobrador de pênaltis do time com Cavani. Em meio às boas atuações do astro, o foco ficou na relação entre o brasileiro e o uruguaio, que parecem ter selado a paz de vez na goleada por 6 a 2 sobre o Bordeaux, no último sábado. E o pai do camisa 10 garantiu que está tudo bem entre os atacantes.

Em entrevista ao canal "Telefoot", Neymar da Silva Santos tentou fugir da polêmica e minimizou a importância do caso, que dominou as manchetes durante duas semanas não só na França, mas em toda a Europa. "A história entre Neymar e Cavani ganhou medidas desproporcionais. Exageraram. Tudo está bem entre eles", disse o pai do astro.

O pai e empresário do ex-jogador do Santos voltou a dizer que, a princípio, foi contrário à saída de Neymar do Barcelona para o PSG - e que também se surpreendeu com a decisão do filho. Entretanto, negou que o objetivo principal do craque em Paris seja enfim tornar-se o melhor jogador do mundo.

"Me surpreendeu a decisão de vir para Paris. Tivemos uma proposta do PSG no ano passado, mas não chegamos a um acordo. A deste ano foi muito interessante. Fui eu quem duvidei até o fim, achava mais fácil ficar cômodo. Mas ele quis arriscar. Tentaram convencê-lo de continuar no Barça, mas ele já havia tomado sua decisão. Queria este objetivo, e veio para o PSG para ganhar a Liga dos Campeões. Temos cinco anos para conseguir, e o clube está no caminho certo. Se seu objetivo fosse a Bola de Ouro, teria ficado no Barça", comentou.

Globo Esporte