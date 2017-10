Flu confirma participação, e enfrentará PSV no Torneio da Flórida

A temporada de 2017 ainda nem acabou, mas o Fluminense já começou a pensar no ano que vem. Nesta segunda-feira, o Tricolor confirmou presença na quarta edição da Torneio da Flórida Cup, evento internacional de pré-temporada nos Estados Unidos, que está marcado para os dias 10 e 20 de janeiro de 2018.



Fluminense volta a disputar a Florida Cup em 2018 (Foto: Twitter oficial do Fluminense)



Os adversários do Fluminense serão PSV, da Holanda, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, nos dias 12 e 15 de janeiro, respectivamente. O anúncio, feito em Orlando, contou com a presença de MArcus Vinicius Freire, CEO do clube.

O time carioca se junta a Atlético-MG, Corinthians, Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU, Légia Varsóvia-POL, PSV-HOL e Rangers-ESC. Nos próximos dias, outras equipes serão reveladas. Vale lembrar que o Tricolor ficou de fora da Florida Cup deste ano, mas participou nas edições de 2015 e 2016.



