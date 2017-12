Flamengo lida com ameaça chilena, mas confia em permanência de Rueda

As notícias sobre uma investida cada vez mais pesada da seleção chilena no técnico Reinaldo Rueda têm movimentado os bastidores do Flamengo em meio ao processo de reformulação do elenco para 2018. A ameaça é real, mas a diretoria ainda confia na continuidade do trabalho. A forma como o treinador lida no dia a dia -sempre com palavra e seriedade- deixa os dirigentes otimistas.

Em meio ao mistério, no entanto, ainda não houve conversa entre cartolas e Rueda. Frequentemente, o profissional é sondado para comandar seleções na América do Sul. Antes de sair de férias e embarcar para a Colômbia, ele afirmou ao comando do futebol rubro-negro que cumpriria o contrato até dezembro de 2018 e participou ativamente das discussões sobre o elenco.

A administração do clube trabalha da seguinte forma, como Reinaldo Rueda tem contrato e não procurou os dirigentes para conversar sobre uma possível transferência, o pensamento -ao menos por enquanto- é o de que tudo permanece como foi combinado. Se, de fato, o técnico receber uma proposta, a ordem natural é a de que ele chame a diretoria para conversar e comunicar o desejo profissional.

Como isso não aconteceu diante da avalanche de notícias da imprensa chilena afirmando que o treinador estaria perto do acerto para comandar a seleção do país, a diretoria do Flamengo "toca o barco", mas com o alerta ligado.

O Flamengo sabe que dificilmente terá condições de segurá-lo caso opte por dirigir o Chile. A Federação de Futebol do Chile pagaria a multa de cerca de R$ 2,5 milhões e nada mais poderia ser feito. A aposta, mais do que nunca, está no projeto oferecido ao comandante e na chance de realizar o trabalho que deseja no Flamengo.

Por outro lado, Reinaldo Rueda jamais escondeu o desejo de participar de mais um ciclo de Copa do Mundo. Os cartolas rubro-negros sabem que é um tipo de proposta que o deixa balançado, até pelo sucesso já alcançado em outros trabalhos com Honduras e Equador.

O clube espera se será procurado para discutir o tema pelo cobiçado técnico. No momento, ele é o responsável por comandar o Flamengo e tem a responsabilidade de fazer o time corresponder ao investimento em 2018, algo que não ocorreu na atual temporada. Amanhã ou depois, ainda não se sabe.

