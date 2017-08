Flamengo e Cruzeiro decidem semifinal da Copa do Brasil em casa

Foi definido, na manhã desta segunda-feira, os mandos de campo e as datas-base dos confrontos semifinais da Copa do Brasil. Conforme sorteio realizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Flamengo e Cruzeiro decidem os duelos em casa. Botafogo e Grêmio, portanto, abrem esta fase jogando em seus domínios.

Além dos mandos, a CBF definiu as datas-base dos confrontos – mais para frente, local e horários serão divulgados: Botafogo e Grêmio recebem Flamengo e Cruzeiro, respectivamente, no dia 16 de agosto. A volta, na Ilha do Urubu e Mineirão, tem data marcada para o dia 23 do mesmo mês.



Flamengo e Cruzeiro definem em casa vaga à final da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Apesar do confronto carioca entre Flamengo e Botafogo, o gol fora de casa continua qualificado, isto porque, provavelmente, o Botafogo mandará sua partida no Nilton Santos, enquanto o Flamengo recebe o rival na Ilha do Urubu. Segundo reza o regulamento da competição, o gol qualificado é excluído somente quando os dois jogos acontecem no mesmo estádio – na final do torneio, no entanto, o gol qualificado deixa de existir, independentemente de onde as partidas são realizadas.

No evento desta segunda, a CBF também definiu as datas da final da competição. Diferentemente de anos anteriores, a Copa do Brasil 2017 acabará mais cedo, já que as finais acontecerão nos dias 7 e 27 de setembro.

Gazeta Esportiva