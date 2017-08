Flamengo divulga foto do novo uniforme oficial do time

Na manhã desta sexta-feira (21), o Flamengo divulgou oficialmente o novo uniforme do time, a nova camisa 3 do Flamengo 2017 foi criada pelo torcedor do Flamengo André Lima, que, assim como milhares de outros internautas, submeteu seu design na ferramenta Adidas Creator Studio durante o segundo semestre de 2016. O que uniforme vazou pela internet, foi apresentado e deve ser no sábado, em jogo contra o Coritiba.

Essa plataforma foi criada pela empresa alemã em agosto do ano passado e foi uma forma de os torcedores sugerirem o design das camisas 3 de Bayern de Munique, Milan, Real Madrid e Manchester United para 2017-18.

Depois de um longo processo pela internet, que passou pela votação dos melhores designs enviados na opinião dos torcedores (incluindo inclusive alguns momentos em que a marca teve que vetar alguns designs enviados por pura diversão), chegou-se a uma gama de 100 finalistas e, depois, um grupo formado por representantes do Flamengo e da Adidas elegeram a campeã.

Desde no início, no entanto, a Adidas Creator Studio já colocava como regra que a terceira camisa do Flamengo 2017-18 seria na cor amarela com detalhes em azul. Foi então que o torcedor André Lima teve essa ideia (além de outras opções que ele enviou), e a camisa foi ganhando voto atrás de voto e acabou como a vencedora.

Como teaser da nova camisa 3 do Mengão, o perfil do clube rubro-negro no Twitter colocou como sua foto de ícone uma imagem em que o vermelho e preto era dividido com um amarelo, a cor do novo uniforme do Flamengo.

A Adidas Creator Studio também deixava um espaço para que o torcedor inserisse um pequeno texto, portanto foi ali que André Lima escreveu que o efeito na manga da camisa 3 do Fla seria uma representação das cadeiras coloridas no estádio do Maracanã.

Depois de alguns ajustes, a Adidas parece ter encontrado uma solução bem próxima da camisa enviada por ele, mas com mudanças nítidas na região das mangas.

O twitter oficial do Flamengo publicou hoje pela manhã a foto do jogador com o novo uniforme. Fonte: Twitter

Guia do Boleiro