Flamengo aguarda três reforços e planeja treinos mais intensos

Mesmo depois de 15 dias de treinos, o Flamengo segue tentando se organizar. O time do treinador Nivaldo Lancuna perdeu um dos seus principais nomes para a temporada, o atacante Marco Aurélio ‘Bochecha’, que optou por reforçar uma equipe de Brasília. De acordo com o técnico, três jogadores devem integrar o elenco na próxima segunda-feira (15), quando o time começa a treinar em dois períodos pensando na estreia no Campeonato Piauiense que acontece dia 21 de janeiro contra o Parnahyba.



"Bom seria se todos estivesse aqui", desabafa Nivaldo Lancuna. Foto: ODIA



“Ainda estamos esperando esses outros nomes que estão com praticamente tudo acertado com o clube, mas os treinos estão bem melhores após a chegada do Wagner Bueno, Leonardy, Paulo e outros jogadores que conhecem o futebol piauiense. A gente está tentando montar um time que dê trabalho para as outras equipes do estado”, disse Lancuna.

O treinador demonstra preocupação com o fato de não ter todos os atletas à disposição ainda e com a busca por reforços no mercado. “O bom seria se todos estivessem aqui, mas nós temos outras peças para suprir e não resta dúvida que com eles seriam bem melhores, pois são jogadores mais experientes que por onde passaram deixaram seus nomes”, conta Lancuna.

A atual formação do Flamengo conta com jogadores bem jovens e algumas peças pontuais mais experientes. Para o técnico, a entrega de alguns atletas por buscar espaço no mercado pode ser um diferencial. Entre os setores que estão sendo procurados no mercado, o time busca mais um zagueiro e dois atacantes.

O Leão se apresentou às atividades no dia 21 de dezembro e até então estavam realizando treinos em somente um período, mas a partir da próxima semana as atividades serão intensificadas até a data da estreia no Campeonato Piauiense, que acontece no dia 21 de janeiro contra o Parnahyba, no estádio Verdinho, em Parnaíba.

Aline RodriguesPâmella Maranhão