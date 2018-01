Flamengo admite situação ruim com indefinição de Rueda, mas aguarda técnico

Com notícias da imprensa chilena dando como certa a transferência do técnico Reinaldo Rueda para o comando da seleção do país, o Flamengo, pela primeira vez, admitiu que a situação tem gerado um incômodo no clube. Em evento na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o CEO rubro-negro Fred Luz ressaltou, porém, a necessidade de um pagamento de multa caso isto se concretize.

"É claro que essa situação é ruim, mas espero que não aconteça [Rueda sair]. O que posso dizer é que há um contrato com multa para ambas as partes. Não recebemos absolutamente nenhum contato do Rueda", declarou.

Luz também tratou de acalmar os que estão preocupados com um possível planejamento prejudicado para a temporada 2018 em função de tal indefinição na comissão técnica:

"O que posso garantir também é que o planejamento do futebol do Flamengo é tocado por muitas pessoas, muitos profissionais. Não dependemos apenas de um".

Segundo o jornal chileno "La Tercera", Rueda já aceitou a proposta da seleção do Chile e deve ser anunciado ainda nesta semana. Fred Luz, no entanto, preferiu não comentar sobre o assunto.

