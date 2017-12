Flamengo voltou de Buenos Aires na madrugada desta quinta-feira (07) e desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta de 7h. Embora a desvantagem na final pelo da Sul-Americana na bagagem, a delegação rubro-negra demonstrou confiança em reverter a situação e conquistar o título na próxima quarta-feira.

"Está aberto. Claro que gera uma frustração, especialmente na gente, por ter saído na frente do placar e ter sofrido a virada. Poderíamos ter feito mais gols, mas não conseguimos e perdermos. Estamos vivo. Na quarta, sabemos que a torcida vai comparecer e apoiar. Contamos com isso para conquistar o título", opinou o zagueiro Réver.

Próximo jogo, a decisão da copa Sul-Americana, acontecerá no Maracanã. Foto: Reprodução/Esportems

O Flamengo perdeu para o Independiente por 2 a 1 na Argentina. Réver abriu o placar no início, mas o Rubro-Negro foi pressionado e não conseguiu segurar o resultado para ter a vantagem no Maracanã. O zagueiro, aliás, não viu problema na comemoração do adversário.

"Acho normal. Eles ganharam o jogo. Se a gente tivesse ganho, ira comemorar. A gente respeita eles, mas nada está definido. Na próxima quarta, a gente vai ver quem poderá comemorar mesmo", concluiu.

Para ser campeão, o time comandado pelo técnico Reinaldo Rueda precisa vencer por dois gols de diferença - na final, não existe o critério do gol fora de casa como forma de desempate. Em caso de vitória rubro-negra pela vantagem mínima, a decisão vai para prorrogação. Se a diferença persistir, a decisão será nos pênaltis. Os argentinos conquistam o título com um empate.



