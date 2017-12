Fla encara Independiente na final da Copa Sul-Americana

Após ter perdido na Argentina o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, o Flamengo irá enfrentar nesta quarta-feira (13) o Independiente, no estádio do Maracanã, pela partida de volta da final da Copa Sul-Americana. Para conquistar o título internacional, o Flamengo precisará derrotar a equipe argentina por dois gols de diferença. O clube carioca não vence uma competição continental desde 1999, quando levou a Copa Mercosul diante do Palmeiras.

Antes mesmo da bola rolar, o clima já esquentou entre as torcidas das duas equipes. Ontem (12) na frente do hotel onde os atletas do clube argentino estão hospedados, no Rio de Janeiro, torcedores flamenguistas entraram em confronto com os do Independiente.

A confusão começou após dezenas de flamenguistas fazerem um foguetório e muito barulho na frente do hotel onde estão os atletas do Independiente.



Jogo decisivo entre Fla e Independente acontece na noite desta quarta-feira (13). Foto: Reprodução

Flamengo

O que não faltará ao time comandado pelo colombiano Reinaldo Rueda será o apoio da torcida flamenguista. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos e a promessa é de lotação máxima no estádio do Marcanã.

Na escalação, o Flamengo terá poucas modificações em relação a partida anterior. Apostando em seus jogadores da base, a equipe rubro-negra tem a volta do meio-campista Everton, que deverá assumir a posição de Lucas Paquetá. O Flamengo ainda não contará com o atacante peruano Paolo Guerrero, suspenso pela Fifa por doping.

Provável escalação do Flamengo: Cesar; Pará, Juan, Réver, Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro; Lucas Paquetá (Everton), Felipe Vizeu. Técnico: Reinaldo Rueda.

Independiente

O “Rei de Copas” poderá conquistar seu 17º título internacional na história. Para isso, o Independiente não economizará esforços para manter a vantagem e assegurar o título da Copa Sul-Americana.

O técnico Ariel Holan deverá mudar seu esquema tático para fortalecer o sistema defensivo. O argentino poderá sacar o meio-campista Martín Benítez para colocar o zagueiro Fernando Amorebieta.

A provável formação de 5-3-2 irá dar cobertura nas laterais do campo para a equipe argentina. Ofensivamente, o Independiente dependerá dos velozes Sánchez Miño e Ezequiel Barco, além do faro goleador do centroavante Emmanuel Gigliotti.(ANSA) Provável escalação do Independiente: Campaña; Bustos, Franco, Amorebieta (Benítez), Gastón Silva, Tagliafico; Rodríguez, Sánchez Miño, Meza; Barco, Gigliotti. Técnico: Ariel Holan.

Isto È