Fla aposta de novo em Diego e Guerrero em semana decisiva

O Flamengo vai depender novamente da dupla Diego e Guerrero para avançar às semifinais da Copa do Brasil. O time não terá os principais reforços da temporada no jogo de volta com o Santos na quarta-feira, na Vila Belmiro: o goleiro Diego Alves, o meia Éverton Ribeiro, o atacante Geuvânio e o zagueiro Rhodolfo, todos não inscritos.

Diego vem sendo um dos destaques do Flamengo no Brasileiro. (Foto: Daniel Vorley)

A decisão de poupar Diego e outras peças para o confronto contra o Coritiba no último sábado, pelo Brasileiro, foi exatamente para que os mais desgastados chegassem inteiros no jogo decisivo. As experiências, no entanto, demonstraram que Zé Ricardo pode apostar em peças que acabaram perdendo espaço com a chegada dos últimos reforços da Europa.

O atacante Berrío, por exemplo, virou solução na Ilha e foi muito bem. Com a volta de Éverton, que estava gripado, a dupla pode atuar pelas pontas ao lado de Guerrero, e Diego chegar de trás.

O ataque não é de fato um problema para o técnico Zé Ricardo escalar o Flamengo. Caso não opte por Berrío de início, o jovem Vinícius Júnior também pode entrar.

No meio-campo, há opções de sobra. Mas Márcio Araújo e Cuéllar devem retornar nos lugares de Rômulo e Willian Arão. O problema maior é na defesa, que falhou novamente no último jogo. Réver, poupado, volta e deve fazer dupla com Rafael Vaz. O goleiro Thiago deve fazer a última partida como titular antes da estreia de Diego Alves, contra o Corinthians, pelo Brasileiro.

