Fla acerta com Valencia e Diego Alves fará exames antes de assinar com clube

A oportunidade de mercado que o Flamengo queria para fechar mais um nome de peso se ofereceu, e o clube está perto de anunciar a contratação do goleiro Diego Alves, de 32 anos. Em operação na qual a vontade do jogador foi fundamental, o Valencia aceitou a proposta do Rubro-Negro. Agora, o jogador fará exames médicos antes de assinar com o novo clube.

A diretoria do Flamengo ainda não confirma a contratação - até porque o contrato ainda não está assinado - e só deve falar do assunto depois do jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão.

Os valores da transação não foram confirmados, mas Diego Alves chega ao Flamengo com contrato definitivo - não por empréstimo, como foi cogitado no início das negociações. O jogador quer ir para a Copa do Mundo e acredita que o Rubro-Negro será uma boa vitrine para a seleção brasileira. Ele está treinando em Ribeirão Preto e viaja ao Rio de Janeiro nos próximos dias.

O goleiro Diego Alves fará exames para jogar pelo Flamengo

Quando chegar ao Flamengo, Diego Alves poderá disputar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, mas não a Copa do Brasil. O prazo de inscrições para a competição mata-mata terminou no início do ano.

Formado na base do Botafogo de Ribeirão Preto, profissioanalizou-se com a camisa do Atlético-MG, em 2004, aos 19 anos. Lá, disputou posição com Bruno, ídolo rubro-negro entre 2006 e 2010, e ganhou notoridade nacional.

Conquistou o Campeonato Mineiro de 2007, competição na qual foi eleito o melhor goleiro. O bom rendimento rendeu a ele sua inclusão na pré-lista de Dunga para a Copa América daquele ano. Ainda nesta temporada, transferiu-se para o espanhol Almería.

Na Espanha, sobretudo com a camisa do Valencia, explodiu no cenário internacional. Desde que chegou à Europa, pegou 25 pênaltis em 52 dos que bateram contra sua meta. Cristiano Ronaldo, três vezes, e Messi, pararam nele em penalidades. A partir da chegada ao futebol espanhol.

FICHA TÉCNICA:

Nome: Diego Alves Carreira

Data e local de nascimento: 24/06/1985, Rio de Janeiro

Altura: 1,88m

Clubes: Atlético-MG (61 jogos), Almería (125) e Valencia (175)

Jogos pela Seleção: 10

globoesporte.comBruno Giufrida, Fred Gomes Ivan Raupp