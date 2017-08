Fisiculturista morre após quebrar o pescoço em tentativa de salto para trás

O que era para ser uma apresentação de fisiculturismo se transformou em tragédia fatal na África do Sul. Após ser apresentado pelo narrador, Sifiso Lungelo Thabete morreu após tentar dar um salto para trás.

Com o intuito de empolgar ainda mais a torcida presente na cidade de Emlazi, Thabete pediu as palmas dos presentes e tentou dar um salto. No entanto, o fisiculturista não conseguiu completar o movimento e quebrou o seu pescoço ao cair no chão.

Seu corpo ficou imóvel no mesmo instante e vários presentes correram até ele para tentar socorrê-lo. Segundo o UK Mirror, o fisiculturista de 23 anos morreu a caminho do hospital.











UOL