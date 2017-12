Fifa pretende acabar com os amistosos entre seleções

Visando uma "revolução" no calendário do futebol, a Fifa pretende acabar de vez com os amistosos entre as seleções europeias , introduzindo uma Liga das Nações, que deverá começar a partir de setembro de 2018.

O objetivo da entidade que rege o futebol no mundo em acabar com os jogos amistosos tem a ver com o escândalo de corrupção apurado nos últimos anos na Fifa. Nos últimos anos, estas partidas se transformaram em uma máquina de lavagem de dinheiro.

Com a criação desta competição, Brasil e outras nações dos demais continentes não poderão mais enfrentar seleções da Europa fora de uma Copa do Mundo. Outro ponto muito discutido pelos dirigentes da Fifa é realizar uma reformulação do Mundial de Clubes. Após a edição deste ano, na qual o Real Madrid se sagrou campeão, o torneio teve muitas críticas e pouquíssima audiência na Europa.

Diante desta situação, os cartolas da Uefa reclamaram que a competição não possui um atrativo comercial. Portanto, o projeto da Fifa é fazer o Mundial de Clubes a cada quatro anos com 24 times, entre eles 12 europeus, tudo para atrair mais audiência televisiva e patrocinadores.

O Mundial de Clubes de quatro em quatro anos, substituiria a Copa das Confederações. Assim, o campeonato de clubes testaria os estádios do país-sede da Copa do Mundo. Outras novidades para 2018 deverão ser anunciadas após as reuniões do conselho da Fifa, que serão realizadas entre os dias 15 e 16 de março, em Bogotá, na Colômbia.

Jornal Do Brasil